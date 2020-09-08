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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitimde teknik hazırlıklarımız var

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak."
    • AA
    • 08.09.2020 - 11:37
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitimde teknik hazırlıklarımız var

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak."

     

     

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