Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav tarihlerini güncelledi Birinci dönemin ilk sınavları için belirlenen tarih, öğrencilerin Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarını verimli geçirmeleri için 30 Ekim-10 Kasım haftasına ertelendi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, ilk dönemin ilk sınav tarihlerini güncelledi.

Yeni öğretim yılı başında açıklanan ilk takvime göre, 1. dönemin 1. sınavları, ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası aralığında yapılacaktı.

30 Ekim-10 Kasım haftasında yapılacak

Bakanlıktan illere gönderilen yeni yazıya göre, 1. sınavlar 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

2. sınavlar için ise tarihler değişmedi. Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek.

"Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarını verimli geçirmeleri adına"

Yazıda, kararın okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması başlıyor.