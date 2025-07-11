MSÜ mülakat tarihleri 2025: Mülakatlar ne zaman? İşte takvim…

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler aday yerleştirme sürecine çevrildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından organize edilecek ikinci aşama seçim süreci, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında yapılacak.

2025 Temmuz ayında başlaması beklenen mülakat ve fiziki yeterlilik testlerinde, adaylar hem fiziksel kapasitelerini sergileyecek hem de parkurdan başarılı puanlar almaya çalışacak.

MSÜ 2025 mülakat tarihleri netleşti. Peki, mülakatlar ne zaman başlayacak?

2025 MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ

Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,

Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklardır.