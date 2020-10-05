ODTÜ'den Türkiye'nin en iyi üniversiteleri araştırması

ODTÜ'den Türkiye'nin en iyi üniversiteleri araştırması

ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı, Türkiye'deki 166 üniversitenin akademik performansının sıralandığı listeyi yayınlarken, ilk sırada Hacettepe Üniversitesi yer aldı.

Bu yıl üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

HACETTEPE BİRİNCİ SIRADA

Hacettepe ülkenin en iyi üniversitesi olurken ODTÜ ikinci, İTÜ ise üçüncülüğü elde etti.

Listenin tamamı, https://tr.urapcenter.org internet sitesinde yayınlandı.

İlk 20 üniversitenin sıralaması şöyle:

1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

5. KOÇ ÜNİVERSİTESİ

6. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

7. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

8. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

9. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

10. EGE ÜNİVERSİTESİ

11. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

12. SABANCI ÜNİVERSİTESİ

13. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

14. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

15. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

16. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

17. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

18. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

19. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

20. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ