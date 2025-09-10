OECD Raporu: Türkiye eğitimde büyük ilerleme kaydetti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan “Bir Bakışta Eğitim 2025” raporuna göre, Türkiye, eğitimde en fazla ilerleme kaydeden ülkeler arasında yer aldı.

Raporda, Türkiye’nin okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitime erişimi artırdığı, genç nüfusu eğitim sistemine kazandırmada OECD ülkeleri arasında öne çıktığı vurgulandı.

OKULLAŞMA ORANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

3-5 yaş arası çocukların okullaşma oranı son 10 yılda yüzde 28’den yüzde 54’e yükseldi.

5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 98 ile OECD ortalaması olan yüzde 86’yı geçti.

15-19 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 69’dan yüzde 79’a çıkarak ABD ve İngiltere seviyelerine yaklaştı.

ORTAÖĞRETİMDE TAMAMLAMA VE TERK ORANLARI İYİLEŞTİ

25-34 yaş grubunda ortaöğretimi tamamlamayanların oranı 2019’da yüzde 41 iken, 2024’te yüzde 28’e geriledi.

Lisans programlarında ilk yıl okul terk oranı yüzde 1 ile OECD ortalaması olan yüzde 13’ün oldukça altında.

Lisans öğrencilerinin yüzde 64’ü süresinde, yüzde 86’sı beklenen mezuniyet yılından en geç 3 yıl içinde mezun oluyor.

STEM VE SAĞLIK ALANLARINDA BAŞARI

Türkiye, STEM alanlarında yüzde 81, sağlık alanında yüzde 94 tamamlama oranıyla OECD ortalamalarının üzerinde yer aldı.

Kadınlarda lisans tamamlama oranı yüzde 91, erkeklerde ise yüzde 80 oldu; her iki oran da OECD ortalamalarının üzerinde gerçekleşti.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye’de uluslararası öğrencilerin oranı, 2018’de yüzde 1,7 iken 2023’te yüzde 4,3’e yükseldi.

Türkiye’de kamu eğitim harcamaları payı yüzde 10,6, OECD ortalaması olan yüzde 10,1’in üzerinde.

Türkiye, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç ile birlikte yükseköğretimde öğrenim ücreti almayan ülkeler arasında yer alıyor.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI VE SINIF MEVCUDU İYİLEŞTİ

2024 verilerine göre Türkiye’de öğretmenlerin yıllık brüt başlangıç maaşları OECD ortalamasının üzerinde.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 18, ortaokul ve genel liselerde 13, meslek liselerinde 14, lise genelinde ise 12’ye geriledi.

Ortaokulda 50 yaş ve üzeri öğretmen oranı yüzde 13, OECD ortalaması olan yüzde 38’in altında; Türkiye en genç öğretmen profiline sahip ülkeler arasında.

DERS SAATLERİ TEMEL ALANLARA AYRILIYOR

Türkiye’de ilkokulda derslerin yüzde 47’si, ortaokulda yüzde 30’u temel dersler (dil ve matematik) için ayrılıyor.

Her iki oran da OECD ortalamalarının üzerinde yer aldı (ilkokul yüzde 41, ortaokul yüzde 27).