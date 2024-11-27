Öğrenme stilinizi bulun: Öğrenme biçimine göre ders çalışma teknikleri

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Her bireyin gelişim özellikleri, duygudurumu, fiziksel ve zihinsel yapısı farklı ve kendine özel olduğu gibi öğrenme stili de kendine özgüdür.

Öğrenme stilleri, bireylerin kendilerince en verimli ve etkili şekilde öğrenebilmelerini sağlar.

Öğrenme stilleri, bireylerin bilgiye nasıl yaklaştıklarını, bilgiyi nasıl işlediklerini ve nasıl hatırladıklarını etkiler.

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ

Görsel öğrenme stiline sahip bireyler, bilgiyi görerek/okuyarak almaya yatkındırlar.

Şekiller, diyagramlar, grafikler, renkli notlar ve görsellerle öğrenmeleri daha etkili olur. Bu tür öğreniciler, yazılı materyalleri okumaktan ve görsel materyallerle çalışmaktan daha fazla yararlanır.

Düz anlatım/sunum yöntemiyle öğrenmede zorlanırlar, sadece sözlü olan uyarıları takip etmekte zorlanırlar. Duyduklarını uzun süre belleklerinde tutamazlar.

ÇALIŞMA ÖNERİLERİ

Renkli notlar alın: Farklı konuları ve kavramları renklerle kodlayarak öğrendiklerinizi daha kolay hatırlayabilirsiniz.

Grafikler ve diyagramlar kullanın: Karmaşık konuları açıklığa kavuşturmak için mind-map (zihin haritası) veya infografikler hazırlayın.

Görsellerle çalışın: Resimler, tablolar, çizimler ve videolar, bilgiyi anlamanızı kolaylaştırabilir.

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ

İşitsel öğreniciler, bilgiyi duyarak ve sesli bir şekilde işleyerek daha iyi öğrenirler.

Bu kişiler, dersleri dinleyerek, tartışmalarla ve sesli tekrarlarla daha başarılı olabilirler.

İşittiklerini kolayca hatırlarlar. Sözlü uyarıları takip etmede zorlanmazlar. Ders çalışırken, not alırken, yazı yazarken kendi kendilerine konuşurlar. Müzik hatırlamalarını kolaylaştırdığından çalışma esnasında müzik, ritim, melodi gibi sesli materyallerden faydalanırlar. Gürültüden etkilenir, rahatsız olurlar.

ÇALIŞMA ÖNERİLERİ

Sesli tekrarlar yapın: Konuları yüksek sesle tekrar ederek bilgiyi hafızanıza kazandırabilirsiniz.

Kendi sesinizi kaydedin: Ders notlarını veya özetleri sesli bir şekilde kaydedin ve sonra dinleyin.

Dersleri dinleyin: Sesli kitaplar, podcast'ler veya online dersler, öğrenme sürecinizi destekleyebilir.

KİNESTETİK ÖĞRENME STİLİ

Dokunsal/kinestetik öğrenme stiline sahip bireyler, bilgiyi dokunarak, fiziksel hareketle ve deneyim yoluyla öğrenirler. Pratik yapmak, denemek ve hissederek öğrenmek, bu öğrenciler için en etkili yöntemdir. Bu tarzda öğrenen kişiler, teorik bilgilerden ziyade, gerçek hayattan örneklerle çalışarak daha iyi öğrenir.

Bu stile sahip öğrenciler, gördüklerini ve duyduklarını hatırlamakta zorlanırlar. Laboratuvar ortamı gibi fiziksel katılım gerektiren işlerde başarılıdırlar.

ÇALIŞMA ÖNERİLERİ

Pratik yapın: Öğrendiğiniz bilgileri uygulamalı olarak deneyimleyin. Örneğin, bir matematik problemi çözmek veya bir fen deneyini yapmak.

Hareket edin: Çalışırken yürümek veya el yazısı kullanarak not almak, dikkatinizin dağılmasını önleyebilir.

Oyunlar ve aktiviteler kullanın: Öğrenmeyi daha eğlenceli ve etkileşimli hale getiren öğrenme oyunları veya uygulamalar kullanın.

OKUYUCU- YAZICI ÖĞRENME STİLİ

Okuma ve yazma stillerine sahip kişiler, yazılı materyalleri okuyarak ve yazarak öğrenirler.

Bu kişiler, metinler ve yazılı bilgilerle en iyi şekilde öğrenir.

Kitaplar, makaleler, el yazmaları ve diğer yazılı materyaller bu öğrenme tarzını en çok destekler.

ÇALIŞMA ÖNERİLERİ

Yazılı notlar alın: Konuları özetleyerek, yazılı notlar oluşturun. Kendi kelimelerinizle yeniden ifade etmek, anlamanızı güçlendirebilir.

Kitaplar ve makaleler okuyun: Yazılı materyalleri gözden geçirin ve bunlar üzerinden çalışın.

Liste yapın: Çalışma planları veya yapılacak işler listeleri oluşturun. Bu listeleme tekniği, hem öğrenmeyi düzenler hem de motive eder.

ÖNERİLER

Bireyin yalnızca bir öğrenme stiline sahip olduğu düşünülmemelidir.

Görsel öğrenme stiline uygun anlatım teknikleri kullanırken işitsel öğelere de yer verilmeli, işitsel öğrenme stiline uygun teknikler kullanırken dokunsal öğelere de yer verilmelidir.

Öğrencilerin görerek, işiterek ve yaparak yaşayarak öğreneceği ortamlar hazırlanmalıdır.