Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarına ilişkin kılavuz paylaşıldı

AA & Ensonhaber

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz'da öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

Kılavuza göre uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için eğitim programlarına başvurular 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

SERTİFİKALAR 27 ARALIK'TAN İTİBAREN DÜZENLENECEK

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı sertifikaları 27 Aralık'tan itibaren düzenlenecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilenler sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

Uzman ve başöğretmen ünvanları için düzenlenecek eğitim programı uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden yapılacak.

Kılavuza Bakanlığın internet sitesinden erişilebiliyor.