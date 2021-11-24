Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? Milyonlara müjde...

Milyonlarca öğretmene sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Öğretmenler günü vesilesiyle 81 ilden 81 öğretmenle bir araya gelen Erdoğan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu" müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programda konuştu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Haklarını güvence altına alacak bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi.

Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren gelişmenin detayları merak ediliyor. Öğretmenlik meslek kanunu nedir ve ne zaman çıkacak soruları gündemde yerini aldı.

Peki öğretmenlik meslek kanunu neleri içeriyor ve ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kanunla öğretmenlere mali ve sosyal haklar verileceğini bildirdi.

Erdoğan, "Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız haklar şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alınacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ne zaman TBMM gündemine geleceği hakkında açıklama bulunmazken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde açıklamalarda bulunması ön görülüyor.