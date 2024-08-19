Okul formaları değişecek mi? MEB kılık kıyafet kararı 2024-2025 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıklar kapsamında yeni kılık kıyafet düzenlemelerini içeren bir genelge yayınladı. Veliler ise "okul formaları değişecek mi" sorusunu gündeme taşıdı. İşte alınan son kararlar...

Editör: Yağmur Dinç

2024-2025 eğitim yılı için geri sayım başladı.

9 Eylül Pazartesi günü, okul zili çalacak.

Öğrenciler ders sıralarına dönmeye hazırlanırken, okul alışverişleri de tamamlanıyor.

Veliler, özellikle okul kıyafetleri konusunda son gelişmeleri takip ediyor. Çocuklarına kıyafet alacak olanlar, "Okul formaları değişecek mi, aynı mı" sorularına yanıt arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullara genelge gönderdi. Okullardaki kıyafet zorunluluğu konusunda alınan karar belli oldu.

Peki, okul kıyafetleri değişecek mi? İşte 2024-2024 kılık kıyafet kararı...

MEB KILIK KIYAFET GENELGESİ

MEB Personel'in haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede dikkat çeken kılık kıyafet kuralları yer aldı.

Genelgede, öğretmenlerden yöneticilere, okul çalışanlarından öğrencilere kadar tüm eğitim camiasını ilgilendiren önemli detaylara yer verildi.

Eğitimcilerin, öğrenciler için birer rol model oldukları hatırlatılarak, mesleğin saygınlığına uygun şekilde giyinmeleri gerektiği belirtildi.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerin, MEB’e bağlı resmi ya da özel okullarda belirlenen kıyafet kurallarına riayet etmeleri gerektiği hatırlatıldı.