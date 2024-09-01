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Okullar açılıyor: Okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum haftası başlıyor

Okullar açılıyor: Okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum haftası başlıyor Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.