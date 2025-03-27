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Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor

Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak.