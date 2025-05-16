Ordu'da veliler atölyeye girdi

AA & Ensonhaber

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Ailemle Öğreniyorum Projesi”, Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Aileler, çocuklarının eğitim sürecine sadece uzaktan tanık olmakla kalmadı; artık doğrudan sınıfın, atölyenin bir parçası haline geldi.

Okul yönetiminin çağrısıyla atölyelere katılan anne ve babalar, çocuklarıyla birlikte çalışarak hem onların mesleki becerilerini destekliyor hem de eğitim sürecine aktif olarak dahil oluyor. Okul Müdürü Erdem Atıcı, 2025’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte projeyi hemen uygulamaya koyduklarını belirtti:

Velilerimizi okulumuza davet ettik. Onları sadece misafir gibi değil, öğrenme ortamının bir parçası haline getirdik. Çocuklarıyla birlikte atölye çalışmaları yaparak, öğrenmeyi birlikte deneyimliyorlar.

"AİLE DESTEĞİYLE BAŞARI ARTIYOR"

Projeyle birlikte öğrencilerin sadece akademik değil, duygusal gelişimlerinde de gözle görülür bir ilerleme kaydedildiğini söyleyen Atıcı, aile katılımının öğrenmeyi pekiştirdiğine dikkat çekti:

Veliler sınıfta çocuklarına destek verdikçe daha mutlu ve motive oluyorlar. Öğrenciler de bu dayanışmanın gücünü hissediyor. Başarı seviyelerinde belirgin bir artış gözlemliyoruz. Özgüvenleri yükseldi, iletişim ve girişimcilik becerileri gelişti.

Proje; bilişim, inşaat, makine teknolojileri, metal işleri, mobilya, sıhhi tesisat, motorlu araç teknolojileri, elektrik-elektronik ve endüstriyel otomasyon bölümlerinde tüm hızıyla sürüyor. 1350 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, aile desteği artık sadece evle sınırlı değil.

"ÇOCUĞUMUZLA BİRLİKTE ÖĞRENİYORUZ"

Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü 9. sınıf öğrencisinin babası Ramadan Yayla, oğluyla birlikte derslere katılmanın tarif edilemez bir deneyim olduğunu söyledi:

"Eğitim sürecine doğrudan dahil olmak çok anlamlı. Sadece öğrenmesine katkı sağlamıyorum; aramızdaki iletişim de güçlendi."

Endüstriyel Otomasyon Bölümü’nde oğluyla atölye derslerine katılan Sultan Kütük de benzer duygular taşıyor:

Çocuğum okulda beni yanında görünce yüzü gülüyor. Birlikte çaba göstermek onu hem mutlu ediyor hem de motive ediyor. Onların neler başardığını yerinde görmek bizim için de büyük bir mutluluk.

"BABAMIN DESTEĞİ, BANA GÜÇ VERİYOR"

Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencisi Furkan Demir ise babasıyla birlikte derslere girmeye başladıktan sonra özgüven kazandığını ve ders başarısının arttığını dile getirdi: