Ortaokul ve lise öğrencilerinin meslek seçimine destek

Öğrencilerin mezun olduklarında hangi mesleklere yönelmesi gerektiği konusunda yeni bir yardımcı uygulama yapılması gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) geliştirilen Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru eğitim ve meslek tercihi yapabilmelerine imkân sağlayacak. Envanterler, ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanacak.

ÖĞRENCİNİN İLGİ VE YETENEĞİ ÖLÇÜLECEK

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini tanıyarak eğitim ve meslek tercihlerinde doğru yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri geliştirildi. Yazılım süreçleri tamamlanan envanterler, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanacak. Dijital ortamda uygulanacak envanterler, hazırlanan internet sitesi üzerinden öğrenciler tarafından cevaplanacak.

REHBER ÖĞRETMEN VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR DEVREDE OLACAK

Yanıtlar, okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanlar tarafından değerlendirilecek; böylelikle öğrencilere mesleki rehberlik kapsamında yönlendirme ve yerleştirme hizmeti sunulacak. Envanterler sayesinde öğrencilerin liseye geçiş ve program tercihlerinde daha doğru yönlendirilmesi, dijital yeterliklerinin güçlendirilmesi ve mesleklere yönelik olumlu tutum geliştirmeleri hedefleniyor. Çalışma, öğrencilerin hem kendilerine uygun programları seçmelerine hem de eğitim ile iş yaşamı arasındaki ilişkiyi daha bilinçli kavramalarına katkı sağlayacak.

MESLEKİ İLGİ ENVANTERİNİN İÇERİĞİ

Mesleki İlgi Envanteri; bilim, doğa/ekosistem, sosyal etki, kültür, toplum ve inanç sistemi, sanat, spor, sağlık, teknoloji ve mühendislik, veri bilimi ve dijital iletişim gibi geniş bir yelpazede öğrencilerin ilgilerini ölçmeye yönelik maddeler içeriyor.

53 ALAN VE 114 DAL

Mesleki Beceri Envanteri ise ortaokul ve lise öğrencilerinin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde yer alan 53 alan ve 114 dala yönelik beceri profillerini belirlemek üzere hazırlandı.

Ortaokul düzeyinde öğrenciler liseye geçiş sürecinde ilgi ve becerilerine uygun alanlara yönlendirilecek, lise düzeyinde ise yükseköğretim programlarına veya meslek dallarına daha bilinçli yönelimleri sağlanacak.

ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE VELİLER İÇİN DE YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Envanterler yalnızca öğrenciler için değil, öğretmen ve veliler için de yol gösterici olacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak bu araçlar, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek güçlü bir kaynak niteliği taşıyor.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan envanterler, eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirerek, Türkiye’nin nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefini destekleyecek.

Bu sayede öğrenciler, yalnızca okul dönemlerinde değil, yaşam boyu gelişim süreçlerinde de kendilerini tanıyacak, potansiyellerini ortaya çıkaracak ve doğru mesleki kararlar alabilecek.