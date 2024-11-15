ÖSYM: ALES/3 pazar günü 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek

İHA

171 bin 640 adayın katılımıyla pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), 81 ildeki 92 sınav merkezinde yapılacak.

Birçok adayın heyecanla hazırlandığı sınava ilişkin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, açıklamada bulundu.

PUANLAR NERELERDE KULLANILACAK

Sınavla ilgili açıklamada bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

Yılda üç defa gerçekleştirdiğimiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncüsünü pazar günü 81 ilde uygulayacağız. Adayların alacakları puanlar, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.

"ENGELLİ ADAYLAR 30 DAKİKA İLAVE SÜRELERİNİ KULLANABİLECEK"

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bin 240 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca uygulamaya 651 engelli aday katılacak. Engelli adaylarımız için de gerekli düzenlemeler yapıldı, tedbirler alındı. Sınavda adaylara 50’şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. 150 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav günü emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim.

İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SAAT 10.00'A KADAR AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 6 Aralık'ta açıklanacak ve sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak. .