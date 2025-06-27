ÖSYM, hafta sonu 2 ayrı e-YDS düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM)bu hafta yine iki sınav düzenlenecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre cumartesi 13.45'te başlayacak e-YDS/7, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 20 e-Sınav Salonu'nda Almanca ve Fransızca olarak uygulanacak.

Pazar günü 13.45'te başlayacak e-YDS/8 ise Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 25 e-Sınav Salonu'nda Arapça ve Rusça yapılacak.

80 SORU İÇİN 180 DAKİKA SÜRE VERİLECEK

Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre uygulanmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.

3 BİN 952 ADAY SINAVDA TER DÖKECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, her iki sınava 3 bin 952 adayın başvurduğunu bildirdi.

Sınavlarda emniyet personeli dahil 402 kişinin görev yapacağını belirten Prof. Dr. Ersoy, şunları kaydetti: