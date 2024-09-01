ÖSYM, KPSS ön lisans 2024 soru ve cevap anahtarını yayınlandı ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı ve görüntüleme süreci, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’a kadar devam edecek.

Haber Merkezi

Bugün 2024 yılı KPSS Ön Lisans sınavı gerçekleştirildi.

Toplam 1 milyon 205 bin 899 adayın başvuru yaparak katıldığı sınavın hemen ardından 2024 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS Ön lisans soruları ve cevap anahtarı erişime açıldığını duyurdu.

KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

ADAYLAR SORULARIN TAMAMINA ULAŞABİLİYOR

KPSS ön lisans sınavına giren adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, açıklanan tarih ve saat itibariyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM'NİN SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANARTARI DUYURUSU

ÖSYM'nin 2024-KPSS Ön Lisans sınavı ile ilgiliTemel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yayınlandığına dair duyurusunda şu bilgiler yer aldı:

1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans sınavının (2024-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 1 Eylül 2024 tarihinde saat 13.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

SONUÇLAR 20 EYLÜL'DE

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bırakıldı. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.