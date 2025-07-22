ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına 'bilgilerini kontrol etmeleri' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) katılan ve okul birinciliği bulunan adaylara, bilgilerini kontrol etmesi uyarısında bulundu.

ÖSYM, internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul birinciliği bilgileri, 2025-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 17 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.

EKSİKLİK VEYA HATALAR DÜZELTİLMELİ

Bu kapsamda, okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar resmi site üzerinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.