Polis memuru Mustafa Şahin’den köy çocuklarına okul desteği

Türkiye genelinde sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan polis memuru Mustafa Şahin, "Askıda Kırtasiye Projesi" kapsamında 81 ildeki çocuklara kırtasiye malzemesi ulaştırmıştı. Projenin ardından sosyal medya üzerinden köylerde okuyan birçok çocuğun talebi kendisine ulaştı ve Şahin çağrılara yanıt verdi.

KÖY OKULLARINDA SEVİNÇLİ ANLAR

Köy okullarında eğitim gören çocuklara kırtasiye malzemeleri gönderen Şahin, öğrencilerin sevinç dolu mesajlarıyla karşılaştı. Şahin, “Ülkemizin her bir yanında okuyan çocuklar bizim çocuklarımız. Elimden geldiğince onların gülüşlerine ortak olmak için gayret ediyorum. Bu vesileyle bize destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

EĞİTİM DESTEĞİ SADECE KIRTASİYE İLE SINIRLI KALMAYACAK

Şahin, projenin sadece kırtasiye desteğiyle sınırlı kalmayacağını, çocukların eğitim süreçlerine destek olmayı da hedeflediğini belirtti. Projenin her yıl düzenli olarak devam edeceğini ifade eden Şahin, “Okullar açıldığında ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız, onların yüzlerinde küçük bir mutluluk oluşturabilmektir” ifadelerini kullandı.

HAYIRSEVERLERİN KATKISINA VURGU

Projeye destek veren hayırseverlerin önemine dikkat çeken Şahin, “Bu tür projeler, toplumun dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Birlikte daha fazla çocuğun yüzünü güldürebiliriz” diye konuştu.

VELİLERDEN MEMNUNİYET

Veliler de projeden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Veliler, “Polis memuru Şahin’in bu hassasiyeti bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın eğitimine yaptığı katkı sadece kırtasiye ile sınırlı değil, aynı zamanda onlara moral ve motivasyon sağlıyor” dedi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE EĞİTİM ERİŞİMİ

Şahin’in çalışmaları, özellikle kırsal bölgelerde eğitim gören çocukların eğitim materyallerine erişimini kolaylaştırıyor ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu sayede çocuklar eğitimlerine eksiksiz devam edebiliyor ve geleceğe güvenle bakabiliyor.