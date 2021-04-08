Samsun’da yüz yüze eğitime koronavirüs engeli

Samsun'da aka sayısında artışın önlenmesi amacıyla resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında 12 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Samsun’da korona virüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı.

TEDBİRLER ALINDI

Toplantıda Samsun’da bulunan eğitim-öğretim kurumlarında alınacak tedbirler görüşüldü. Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 Mart 2021 tarihli yazısı dikkate alınarak ilimizde yüz yüze eğitimin hangi çerçevede gerçekleştirileceği belirlenmişti. Kovid-19 salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nca yayınlanan risk haritasında ilimizin çok yüksek risk grubu arasındadır. Bunun sonucunda salgının yayılmasını önlemek ve halkımızı hastalığın istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla ilimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni bir karar alınana kadar aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

SADECE 8. VE 12. SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDECEK

Bu kapsamda; ilimizde vaka sayısında artışın önlenmesi amacıyla resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4, sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesi, 8. ve 12. Sınıflarda yüz yüz eğitime devam edilmesine, 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitime devam edilmesi, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarının yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edilmesine, okul öncesi eğitim-öğretim kurumlarında (bağımsız anaokulu) ve okul bünyesinde bulunan anasınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmesine, 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik olarak düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesine, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir”