Siirt'te aileler çocuklarıyla parkta kitap okuyor

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailelere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla “Okuyan Aile Güçlü Gelecek Projesi”ni hayata geçirdi. “Aile Yılı” kapsamında başlatılan projeyle merkez ve ilçelerde ailelerin çocuklarıyla birlikte parklarda kitap okuması teşvik ediliyor.

Projenin ilk etkinliği, Kurtalan ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda gerçekleştirildi. Evlerinden minder ve sandalyelerini alan aileler, çocuklarıyla yaklaşık bir saat boyunca kitap okudu. İl Halk Kütüphanesi’nin gezici otobüsü de alanda yer aldı ve katılımcılara ödünç kitaplar dağıtıldı.

"KÖYLERE KADAR GİDECEĞİZ"

Etkinliğe katılımın yoğun olduğunu belirten İl Müdürü Sabri Sidar, “Aile Yılı kapsamında çeşitli projeler yürütüyoruz. Sinemaya hiç gitmeyen köylere film gösterimleri, açık hava konserleri, geziler düzenliyoruz. Şimdi de aileleri kitapla buluşturuyoruz. Amacımız aileleri dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak ve onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.” dedi.

Sidar, projenin diğer ilçeler ve köylerde de devam edeceğini vurgulayarak, “İlerleyen haftalarda köylerimizde bile ailelerimizle kitap okuma etkinlikleri yapacağız.” diye konuştu.

KATILIMCILARDAN DESTEK

Etkinliğe çocuklarıyla katılan Mustafa Yıldırım, “Günümüzde çocuklar telefon, tablet ve televizyonla çok vakit geçiriyor. Oysa toplumların düşünce gücü kelime hazinesiyle gelişir. Kitap okumak bu yüzden çok önemli. Bu etkinlik toplum için çok faydalı.” dedi.

Katılımcılardan Melek Karataş ise, “Toplu halde kitap okumak keyif verici. En önemlisi, çocuklarımız dijital dünyadan bir saatliğine bile olsa uzak kaldı.” ifadelerini kullandı.

Siirt merkezden gelen Ferah Arslan, “Çocuklar için güzel bir aktivite oldu. Kitap okudular, keyifli vakit geçirdiler. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Çocuklardan Ahmet Demir de ailesiyle kitap okuyup çeşitli etkinliklere katıldığını belirterek çok eğlendiğini söyledi.