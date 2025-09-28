Siirt'te yaramazlığı nedeniyle gönderildiği boksta şampiyon oldu

Siirt Merkez Hürriyet Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Muhammed Sağır, evde sık sık yaramazlık yaptığı gerekçesiyle ailesi tarafından geçen yıl özel bir boks kulübüne yönlendirildi.

Muhammed, kulübe uyum sağladıktan kısa süre sonra kendini geliştirdi ve müsabakalara katılacak seviyeye ulaştı.

İLK TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA ALTIN MADALYA

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Temmuz ayında Tokat’ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na katılan Muhammed, çıktığı beş maçı da kazanarak altın madalya elde etti.

Muhammed, başarısını artırmak için okul çıkışlarında ve hafta sonları belirlenen saatlerde salona gelerek antrenmanlarına devam ediyor ve gelecek yıl yapılacak müsabakalara hazırlanıyor.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM"

Başarısının mutluluğunu dile getiren Muhammed Sağır, şunları söyledi:

Boksa başladığımda kimse bana güvenmiyordu. Ailem ve çevrem de bana güvenmiyordu ama hocam bana güvendi. Beraber başardık. Altın madalya alırken hocamla birlikte ağladık. Şampiyon olmak güzel bir duygu. İleride şampiyonluklar elde ederek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum.

ANTRENÖRÜ: "ŞAMPİYON OLDUĞUNDA BİRLİKTE AĞLADIK"

Antrenör Selami Gül, Muhammed’in kenar mahallede yaşayan, maddi durumu iyi olmayan bir aile çocuğu olduğunu belirtti: