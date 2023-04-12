Silopi'de okullara sağanak yağış tatili Şırnak’ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Silopi Kaymakamlığı tarafından eğitime bir gün ara verildi.

İHA

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Şırnak’ın Silopi ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.

Yağmur sonrası İpekyolu gölete dönerken araçlar ise ilerlemekte büyük zorluklar yaşadı.

İlçede dün gece saatlerinde etkili olan yağmur sonrası dereler taşarken, ilçe merkezinde ise yoğun yağış sonrası yollarda su birikintisi oluştu.

İlçede etkili olan sağanak yağmur sonrası Silopi Kaymakamlığı tarafından, eğitime bir gün ara verildi.

Okullar tatil edildi

Silopi Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: