Silopi'de okullara sağanak yağış tatili
İHA

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Şırnak’ın Silopi ilçesinde yağmur etkili oldu.

Yağmur sonrası İpekyolu gölete dönerken araçlar ise ilerlemekte büyük zorluklar yaşadı.

İlçede dün gece saatlerinde etkili olan yağmur sonrası dereler taşarken, ilçe merkezinde ise yoğun sonrası yollarda su birikintisi oluştu.

İlçede etkili olan sağanak yağmur sonrası Silopi Kaymakamlığı tarafından, eğitime bir gün ara verildi.

Okullar tatil edildi

Silopi Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yoğun sağanak yağmur nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 12 Nisan 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır.

Silopi'de okullara sağanak yağış tatili
Silopi'de okullara sağanak yağış tatili
Silopi'de okullara sağanak yağış tatili
Silopi'de okullara sağanak yağış tatili