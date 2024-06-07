Sınav maratonu başlıyor: YKS'ye gireceklere öneriler YKS için saatleri sayan üniversite adayları için başarıya götüren formülleri ve sınav günü yapılması gerekenleri derledik.

ensonhaber.com

Aylardır üniversite hayaliyle çalışan binlerce gencin sınav maratonu yarın başlıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.

Binlerce öğrenci, üniversite hayalleri için ter dökmeye hazırlanıyor.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 36 bin 945 aday katılacak.

9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.

Sınav öncesinde ise herkes kendisine özel ritüel ve çalışma taktikleriyle hazırlanırken sınav sırasındaki taktikler de özem kazanıyor.

"İnsanın eksiklerine yönelmesi gerekiyor"

Bu kapsamda akıllara, geçen yılın şampiyonlarının açıklamaları geliyor.

Düzenli çalışma ve odaklanmaya dikkat çeken şampiyonlar, arkadaşlarına eksiklerini kapatma konusunda uyarıda bulunuyor.

Geçen yılın şampiyonlarından tüm soruları doğru cevaplayan Niğdeli Harun Durak, "Sınava genelde eksiklerimi tamamlayarak çalıştım. Bazı arkadaşlar hata yapıyor. Hangisinde daha iyilerse ona daha fazla çalışıyor. İnsanın eksiklerine yönelmesi gerekiyor. Çünkü eksiğini kapatmazsan pek bir işe yaramıyor." ifadeleriyle kendi stratejisini anlatmıştı.

"Hiçbir zaman bırakmamak lazım"

Geçen yılın birincilerinden biri olan Mustafa Özcan ise eksiklere odaklanmanın önemine dikkat çekerek "Hiçbir zaman bırakmamak lazım. Sürekli eksikliklerini fark edip, onları hemen diğer kitaplardan yardım alarak kapatmak, bol deneme, bol soru çözmek, kitap okumak, dinlenmek; bunları yapınca başarı geliyor bence." uyarılarında bulunmuştu.

Başarıya götüren formüller

Şampiyonların kendine has taktik ve stratejilerinin yanında herkesin fikir birliği sağladığı bazı net artıran taktikler var.

İşte başarıya giden yolda en çok kullanılan formüller:

- En başta düzenli çalışma bu konudaki en önemli madde. Düzenli ve programlı çalışma başarıya götürür.

-Farklı kaynaklardan yararlanın.

-Konu tekrarı yapın.

-Formüllerinizi(matematik) ezberleyin.

-Soru çözme teknikleri öğrenin.

- Stres yapmayın. Stres sizi başarıya değil kaosa sürükler.

-Odaklanın. Soruları dikkatlice okuyun.

-Zaman yönetimi iyi ayarlayın. Zamanı yönetemezseniz bildiğiniz sorulara vakit ayıramazsınız.

-Soruları çözerken hızlı olmaktan kaçın. Sakince sorunun mantığını anlayarak soruyu çözün.

Sınav günü nelere dikkat edilmeli?

Başarıya giden yolda sınav günü ritüelleri de önem taşıyor.

İşte sınav günü yapılması gerekenler:

-Hafif bir kahvaltıyla güne başlayın.

-Beyaz peynir, salatalık, domates, tam buğday ekmeği gibi midenizi yormayacak yiyecekler tüketin.

-Dışarıda yemek yemeyin.

-Kıyafetlerinizi hazır edin.

-Duş alıp rahatlayın.

-Çok fazla su içmeyin.

-Şeker yerine kuru meyve tüketin.

-Asitli içeceklerden uzak durun.

-Evden çıkmadan önce son kontrollerinizi yapın.