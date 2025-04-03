Şırnak'ta 60 yaş üzeri 25 kişi, üniversite eğitimi alıyor

AA & Ensonhaber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 17 üniversitede yürütülen “60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi”, yaşlı bireylerin aktif, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu proje kapsamında, 60 yaş ve üzeri bireylerin kişisel gelişimlerini sürdürmeleri, yeni bilgiler edinmeleri ve toplumla bağlarını güçlendirmeleri teşvik ediliyor.

Şırnak Üniversitesi'nde projeye başvuran 25 katılımcı, akademisyenler tarafından verilen eğitimlerden faydalanıyor. Katılımcılar arasında 11 emekli öğretmen de bulunuyor. Haftanın bir günü, dört saat boyunca sağlık, tarım ve sosyal bilimler alanlarında eğitimler veriliyor.

"BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE BİR İLGİYLE KARŞILAŞTIK"

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, projeyle birlikte 60 yaş üzerindeki bireyleri üniversite çatısı altında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, beklenenden fazla bir katılım olduğunu vurguladı:

İlk başta bu kadar yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Ancak hedeflediğimizin üzerinde bir katılımla karşılaştık. Lise öğrencileri 45 dakika, lisans öğrencileri 1,5 saat, yüksek lisans öğrencileri 2 saat ve doktora öğrencileri yaklaşık 3 saat boyunca ders dinleyebilir. İlginç bir şekilde, bizim öğrencilerimiz de büyük bir keyifle 3 saat boyunca dersleri takip ediyor. Bu da bizim için mutluluk verici bir durum.

Alkış, proje kapsamında verilen eğitimlerin kıymetli olduğunu belirterek, katılımcıların geçmişteki deneyimlerinin genç akademisyenler için de büyük bir kazanım sunduğunu dile getirdi:

Katılımcılarımızın yarısından fazlası daha önce üniversite eğitimi almış, diğerleri ise lise ve ortaokul mezunu. Ancak eğitim almak için duydukları istek gerçekten takdire şayan. Aynı zamanda biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. Onların hayat tecrübeleri genç akademisyenlerimiz için büyük bir hazine niteliğinde.

DENEYİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nurullah Yelboğa, projeye yönelik talebin oldukça yüksek olduğunu belirterek ders saatlerini artırmayı düşündüklerini söyledi.

Bu projenin temel amacı, farklı kuşakları bir araya getirerek deneyim ve bilginin paylaşılmasını sağlamak. Yaşlı bireyler ile gençleri aynı çatı altında buluşturarak karşılıklı öğrenme ortamı yaratıyoruz. Gençler, hayat tecrübeleriyle dolu büyüklerinden çok şey öğrenirken, yaşlı bireyler de bilgiye ulaşmanın keyfini yaşıyor.

Şırnak Üniversitesi’nde büyük ilgi gören 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi, yaş sınırına takılmadan öğrenmeye devam etme kültürünü yaygınlaştırarak toplumsal bağları güçlendirmeye devam ediyor.