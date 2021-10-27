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    Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2021/8 tercihleri başladı

    "Tarım ve Orman Bakanlığı MGM Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması"na dair tercih kılavuzu yayımlandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 16:05
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    Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2021/8 tercihleri başladı

    Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

    Adaylar, KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzuna saat 11.00’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

    TERCİHLER BAŞLADI

    Adaylar tercihlerini, 27 Ekim – 02 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 02 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

    Tercih işlemleri, Ek’te yer meydan KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve namzet şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

    KPSS 2021/8 TERCİH KILAVUZU

    Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MGM KPSS 2021/8 TERCİH KILAVUZU

    Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2021/8 tercihleri başladı #1

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