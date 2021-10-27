- Haberler
- Eğitim Haberleri
- Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2021/8 tercihleri başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2021/8 tercihleri başladı
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 16:05
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.
Adaylar, KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzuna saat 11.00’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
TERCİHLER BAŞLADI
Adaylar tercihlerini, 27 Ekim – 02 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 02 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer meydan KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve namzet şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.
KPSS 2021/8 TERCİH KILAVUZU
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.