Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2021/8 tercihleri başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2021/8 tercihleri başladı

"Tarım ve Orman Bakanlığı MGM Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması"na dair tercih kılavuzu yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar, KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzuna saat 11.00’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

TERCİHLER BAŞLADI

Adaylar tercihlerini, 27 Ekim – 02 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 02 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer meydan KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve namzet şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

KPSS 2021/8 TERCİH KILAVUZU

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.



