Tekirdağ'da lise öğrencileri, okul bahçesinde yetiştirdikleri zeytinlerden yağ üretiyor

AA & Ensonhaber

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle iki yıl önce kurulan zeytin sıkım atölyesi ve gıda laboratuvarıyla öğrencilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Okul, bahçesinde bulunan 90 zeytin ağacını sadece bir tarım alanı olarak değil, aynı zamanda bir eğitim sahası olarak kullanıyor.

BAHÇEDEN LABORATUVARA UZANAN YOLCULUK

Okulun öğrencileri, zeytinlerin bakımından hasadına, ardından zeytin sıkım atölyesinde yıkama, kırma ve sıkma işlemlerine kadar tüm aşamalarda aktif rol alıyor. Üretilen zeytinyağının kalitesi ise yine öğrenciler tarafından okulun laboratuvarında analiz ediliyor. Bu süreç, öğrencilerin hem teorik hem de pratik bilgi kazanmalarını sağlıyor.

Okul yalnızca kendi bahçesindeki zeytinleri değil, aynı zamanda bölgedeki çiftçilerin mahsullerini de işleyerek, bölge halkına ekonomik katkı sağlıyor. Öğrenciler, bu yıl yaklaşık bir ton zeytinyağı üretmenin yanı sıra, çiftçilerin getirdiği 15 ton zeytinin sıkımını gerçekleştirdi.

ZEYTİNYAĞIYLA GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN EĞİTİM

Şarköy Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, okulun bu girişimiyle hem eğitimde hem de yerel ekonomide bir fark yarattıklarını belirtti:

“Bölgemiz zeytin ve zeytinyağı üretimiyle biliniyor. Bu atölyeleri kurarak öğrencilerimizin üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçleri öğrenmelerini sağlıyoruz. Mezun olduktan sonra sektöre hazır bireyler olarak sahaya adım atıyorlar. Ayrıca bu çalışmalar, bölgenin verimini artırarak ekonomik gelişime de katkı sağlıyor.”

Elma, okulun yeni projeler üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi. Zeytin hasadını artırmak ve daha verimli hale getirmek için bahçeye kameralı gözlem istasyonu kuracaklarını, bu uygulamanın başarılı olması halinde ilçe genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.

MARKALAŞMA YOLUNDA İLK ADIMLAR

Okul Müdürü Barış Yıldız ise ürettikleri zeytinyağını markalaştırmak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını açıkladı. Markalaşma süreci tamamlandıktan sonra kendi zeytinyağlarını perakende satışa sunmayı hedeflediklerini belirten Yıldız, şunları ekledi:

“Bu yıl bölge çiftçilerinden gelen 15 ton zeytini işledik. Gelecek yıllarda bu miktarı 50 tona çıkarmayı planlıyoruz. Aynı zamanda zeytinciliğin geçim kaynağı olduğu ilçemizde, ara eleman yetiştirme açısından da bu çalışma büyük önem taşıyor.”

Yıldız, öğrencilerin burada sadece tecrübe kazanmadığını, aynı zamanda döner sermaye kapsamında çalışarak harçlıklarını da çıkardıklarını ifade etti:

“Bölgedeki çiftçilerden gelen yoğun talebi değerlendiriyoruz. Öğrencilerimiz bu süreçte hem işin inceliklerini öğreniyor hem de ekonomik bir kazanç elde ediyor. Mezun olduklarında ister bölgedeki yağhanelerde ve gıda fabrikalarında çalışabilir, isterlerse kendi işlerini kurarak daha kaliteli üretim yapabilirler.”

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN EĞİTİM VE TECRÜBE

Okulun öğrencilerinden Harun Baysal, bu çalışmaların kendileri için çok değerli bir deneyim olduğunu vurguladı:

“Burada edindiğimiz bilgilerle gelecekte sektörde daha güçlü adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. Hem öğreniyoruz hem de üreterek tecrübe kazanıyoruz.”

Şarköy’de zeytinciliği sadece bir tarım faaliyeti olarak değil, aynı zamanda eğitimin ve ekonomik kalkınmanın önemli bir parçası olarak gören 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, zeytinyağı üretiminde yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Öğrenciler, zeytinle başlayan bu yolculukta hem sektöre hem de kendi hayatlarına sağlam bir temel hazırlıyor.