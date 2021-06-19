Telafi Eğitimi Veli İzin Belgesi örneği 2021

Dijital ortamda verilen karnelerin ardından telafi eğitimi süreci başlıyor.Telafi Eğitimi için velilerden telafide bende varım veli izin belgesi talep edilecek. İşte telafi eğitimi dilekçe örneği...

Milyonlarca öğrenci 18 Haziran'da karnelerini alarak dönemi tamamladı.

Dijital ortamda verilen karnelerin ardından telafi eğitimi süreci başlayacak. Telafi Eğitimi için velilerden veli izin belgesi talep edilecek.

Öğrenciler ve veliler de telafi eğitimine katılmak için bu belgeye nereden indireceklerini araştırmaya başladı.

Çocuklarının telafi eğitimine katılmasına izin veren veliler "veli izin belgesini" doldurduktan sonra bağlı oldukları okula ulaştırmaları gerekiyor. Peki telafi eğitimi dilekçe örneği nereden indirilir? İşte detaylar..

TELAFİ EĞİTİMİ VELİ İZİN BELGESİ 2021

Telafi eğitimine girme, katılma belgesi "telafidebendevarım" sitesinden "telafide ben de varım dilekçesi indirme" işlemini yapabilirsiniz.

İşte telafi eğitimi için doldurmanız gereken belge örneği: