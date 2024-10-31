Tuncelili annelere narkotik polis eğitimi

İHA

Tunceli Valiliği’nin koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından "En İyi Narkotik Polisi, Anne" programı düzenlendi. İl Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, Emniyet Müdürü Hakan Duman, çeşitli kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

"TOPLUMUN HERKESİMİNE SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Açılışta bir konuşma yapan Vali Tekbıyıkoğlu, madde bağımlılığı ile mücadelenin sadece devlet kurumlarına değil, aileler ve öğretmenler dahil olmak üzere toplumun her kesimine önemli sorumluluklar yüklediğini vurguladı.

Etkinlikte, narkotik madde arama köpeği Luna'nın saklanan uyuşturucuyu bulması salondan büyük bir alkış aldı. Ayrıca, "En İyi Narkotik Polisi, Anne" projesi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Program, Vali Tekbıyıkoğlu ve diğer katılımcıların bilgilendirme amacıyla kurulan stantları ziyaret etmesiyle sona erdi.