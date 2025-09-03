Türk lise öğrencilerinden CERN’de tarihi başarı

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından düzenlenen Beamline for Schools (BL4S) yarışmasında seçilen 5 takımdan biri oldu. Böylece Türkiye’den bu başarıyı elde eden ilk lise ekibi olarak tarihe geçtiler.

72 ÜLKEDEN 3 BİN 500 BAŞVURU

İstanbul’daki lisenin “PhysiCal” isimli fizik takımı, nükleer atıkların etkilerini azaltmaya odaklanan projeleriyle öne çıktı. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen yarışmaya 72 ülkeden 3 bin 500 başvuru yapılırken PhysiCal ekibi, dünyanın en iyi 5 projesi arasında yer aldı.

CERN'DE 2 HAFTA DENEY YAPACAKLAR

Daha önce TEKNOFEST’te finalist olan ekip, bu ay CERN’de iki hafta boyunca kendi deneylerini uluslararası bilim insanlarıyla birlikte gerçekleştirecek. Öğrenciler hem Türkiye adına bir ilki başarmanın hem de dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarında çalışmanın heyecanını yaşıyor.

"YILLARIN EMEĞİ KARŞILIK BULDU"

Takım koordinatörü kimya öğretmeni Osman Türcan, öğrencilerinin büyük fedakârlıklarla çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Bu başarı bir yıllık değil, yıllara yayılan emeğin sonucu. Yoruldular ama yılmadılar. Onların mutluluğunu biz de çocuklarımızın mutluluğu gibi yaşıyoruz.”

Türcan, öğrencilerinin üniversite seviyesinde araştırma yapabildiğini vurgulayarak, bilim insanı gibi çalışmayı öğrendiklerini, bu sürecin karakter gelişimlerine de katkı sağladığını ifade etti.

"GELECEKTE BÜYÜK LABORATUVARLARDA BİLİM YAPACAKLAR"

Elde edilen başarının sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Türcan, öğrencilerinin ileride dünyanın önde gelen üniversite ve laboratuvarlarında bilim insanı olacaklarına inandığını söyledi:

“Bu başarı Türkiye’deki diğer okullar için de ilham verici olacak. Öğrencilerim öncülük edecek.”

"UYKUSUZ GEÇEN GÜNLERİMİZİN KARŞILIĞI"

Takım kaptanı Baran Buluttekin, CERN’de deney yapacak olmanın büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “CERN’den gelen olumlu sonuç uykusuz geçen günlerin karşılığı oldu.” dedi.

Takım üyesi Defne Karaoğlu, projelerinin nükleer atıkların doğada çözünme süresini kısaltmaya odaklandığını aktararak, bu çalışmayla gelecekte büyük bir probleme çözüm sunmayı amaçladıklarını söyledi.

"BİLİME YÖNELMEK İSTEYENLERE İLHAM OLDUK"

Takım üyesi Defne Zehra Çabukel, CERN’de akademik çalışmalara öncülük etmeyi hedeflediklerini belirtirken, Emir Özaktaş bu deneyimin bakış açılarını genişlettiğini dile getirdi.

Bir diğer takım üyesi Yaren Başman ise başarılarının yalnızca kendi gelecekleri için değil, Türkiye için de önemli olduğunu vurguladı:

“Bizimle iletişime geçen çok sayıda öğrenci oldu. Bu başarı, bilime yönelmek isteyen yaşıtlarımız için ilham kaynağı oldu.”