Türk öğrenci ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasında dünya 4'üncüsü oldu

AA

Türk öğrenciler, bir kez daha uluslararası arenada adından söz ettirdi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Reyyan Çifci, ABD'de düzenlenen dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından biri olan bilim ve mühendislik yarışması "Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2025"e katıldı.

Başarılı bir öğrenci olan Çifci, genetik bilimleri alanında Türkiye'yi temsil etti.

DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ OLDU

Los Angeles'ta gerçekleştirilen yarışmada, 80'i aşkın ülkeden binlerce öğrencinin projeleri jüri karşısına çıktı.

Genetik alanında geliştirdiği bilimsel projesiyle Çifci, özgün yaklaşımı ve çözüm odaklı yapısıyla jüri üyelerinden yüksek puan alarak dünya dördüncüsü oldu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI TEŞVİK EDEN YARIŞMA

Yarışma, her yıl dünyanın dört bir yanından lise öğrencilerini bilimsel projeleriyle bir araya getirerek, bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi ve genç araştırmacıları uluslararası bilim topluluğu ile buluşturmayı hedefliyor.