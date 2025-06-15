Türkiye genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerinin LGS maratonu

AA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Öğrenciler sınava alınırken okul dışında kendilerini bekleyen ailelerin heyecanı fotoğraflandı.

09.30'DA BAŞLADI

Türkiye saati ile 9.30'da başlayan birinci oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

İKİNCİ OTURUM SAAT 11.30'DA

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.

İZMİR

İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.

KİLİS

Kilis'te öğrenciler, kontrollerin ardından okula alındı.

HATAY

Hatay'da 83 okulda, 22 bin 524 öğrenci LGS heyecanı yaşadı. Merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okula geldi.

BİLECİK

LGS merkezi sınavı kapsamında Bilecik'teki Edebali Ortaokulu'nda hareketlilik yaşandı. Veliler, yakınlarını okul önünde bekledi.

ELAZIĞ

LGS kapsamındaki merkezi sınav kapsamında öğrenciler okullara geldi. Elazığ'da öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.

EDİRNE

8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Edirne'de öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.

SONUÇLAR 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1. ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SINAVIN GERÇEKLEŞTİĞİ MERKEZ SAYISI

Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştiriliyor.

1 MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİ KATILIYOR

Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 10 bin 916 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

Özel durumları dolayısıyla 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine imkan tanındı.