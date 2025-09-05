Üniversite kayıtları için bugün son gün

1 Eylül'de başlayan üniversitelerin bugün kayıt süreci sona eriyor.

Elektronik kayıt işlemleri 3 Eylül'de sona erdi.

KAYITLAR BUGÜN BİTİYOR

Yüz yüze kayıtlar ise bugün mesai bitimiyle sona erecek.

Sürecin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve adaylar için ek yerleştirme dönemi başlayacak.

GEREKLİ BELGELER NELER?

Kayıt sırasında ÖSYM sonuç belgesi, lise diploma aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı veya kimlik kartı onaylı fotokopisi, ikametgah ile ilgili belge ve son altı aya ait fotoğraf isteniyor.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİN DOLULUK ORANINDA DÜŞÜŞ

YKS'de bu yıl yapılan ilk yerleştirme sonucunda devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 99'u doldu.

Vakıf üniversitelerinde ise doluluk oranı yüzde 77 olarak açıklanmıştı.