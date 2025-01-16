Üniversite öğrencisinin insanlık projesi: Akülü sandalye ile yüzleri güldürdü

AA & Ensonhaber

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin’in iş etiği ve sosyal sorumluluk dersi kapsamında verdiği proje ödevi, iki özel bireyin yaşamını dönüştürdü.

Bu çerçevede 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Şahin, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile bir araya gelerek, “Engelsiz Geleceğe Genç Dokunuş” adlı projesini hayata geçirdi. Şahin, dernek başkanının verdiği bilgiler doğrultusunda fiziksel engelli Şerife Çim ve Halil Yılmaz’ın yaşadığı zorlukları öğrenince hemen harekete geçti. Memleketi Düzce'deki bir firma ile görüşerek iki akülü tekerlekli sandalye temin etti.

HEDİYELER MUTLU KAFE'DE TESLİM EDİLDİ

Şahin, danışmanı Doç. Dr. Tekin ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte, özel bireyler için oluşturulan Mutlu Kafe’de bir etkinlik düzenledi. Renkli balonlarla süslenen akülü sandalyelerden biri, fiziksel engelli Şerife Çim’e sürpriz bir şekilde hediye edildi. İlk kez akülü sandalyesine oturan Şerife Çim, mutlulukla etrafta dolaştı. Taşköprü ilçesinde yaşayan Halil Yılmaz da aynı proje kapsamında ikinci sandalyeye kavuştu.

"ENGELLİLERİN ZORLUKLARINI GÖRDÜKÇE DAHA ÇOK MOTİVE OLDUM"

Projeyle ilgili duygularını paylaşan Oğuzhan Şahin, bu çalışmanın kendisi için sadece bir ödevden ibaret olmadığını, özel bireylerin hayatına dokunmanın kendisini derinden etkilediğini belirtti:

Huriye Boyraz başkanımız, iki engelli bireyin tek başına dışarı çıkamadığını, eğitim alamadığını ve sosyal etkinliklere katılamadığını anlattığında bu durum beni derinden sarstı. Firma yetkililerine giderek akülü sandalyeler için ricada bulundum ve destek sözü aldım. Bu projeyi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Onların gözlerindeki o sevinci görmek tarifsiz bir duygu.

"DERSLERDEKİ TEORİYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Şahin, proje kapsamında öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürerek engellilerin hayatlarına katkı sağlamaktan gurur duyduğunu ifade etti:

Hepimiz bir gün onların yerinde olabiliriz. Bu nedenle topluma fayda sağlamak hepimizin görevi. Bu proje, hem onların yaşam kalitesini artırdı hem de bizim farkındalığımızı geliştirdi.

DOÇ. DR. TEKİN: "20'DEN FAZLA PROJE ÜRETİLDİ"

Proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Erol Tekin, dersin amacının öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artırmak olduğunu vurguladı:

Bu derste öğrencilerimiz dezavantajlı gruplar ve özel bireyler için toplamda 20’den fazla proje geliştirdi. Bugün iki fiziksel engelli bireye özgürlüklerini geri kazandıracak akülü sandalyeleri teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumda fark yaratmaya devam edeceğiz.

"GENÇLER, ŞERİFE'NİN YÜRÜYEN BACAKLARI OLDU"

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da projeye övgüde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

Bugün gençlerimiz bir kez daha gönüllerimizi fethetti. Şerife’nin artık kendi başına dışarı çıkabileceğini bilmek hepimizi çok mutlu etti. Bu gibi projeler özel bireylerin hayatında büyük fark yaratıyor.

ŞERİFE ÇAM: "ARTIK TEK BAŞIMA DIŞARI ÇIKABİLECEĞİM"

Hediye edilen akülü sandalyeye kavuşmanın heyecanını yaşayan Şerife Çim, mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: