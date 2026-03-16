Üniversitelere talep azalıyor: YKS'ye başvuran sayısı düştü

Bir zamanlar sanayilerde çıraklar, iş öğrenir sonra kalfalığa kadar yükselir, ardından usta olur ve kendilerine yeni iş yerleri açarlardı.

Bu gelişim; yaşam tarzlarının gelişmesi, gençlerin beklentilerinin artması ve eğitim süresinin zorunlu olduğu kısmın artmasıyla tersine döndü.

MESLEKLER KAYBOLUYOR

Zamanla çırak bulunamadığı için kaybolan meslekler oluştu.

Sanayide çırak bulamamak sorunu giderek artmaya devam ederken esnaf, bu dertten muzdarip olduğunu söylüyor.

ÜNİVERSİTEDE GEÇEN ZAMAN

Bunun en önemli nedenleri arasında ise uzun yıllar süren eğitim hayatı ve üniversitede geçen zaman gösteriliyor.

Ancak bu durum, son yıllarda tersine istatistik sergilemeye başladı.

Bu sene 20-21 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru sayıları açıklandı.

SINAVA GİREN SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Buna göre bu yıl sınava 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. Son üç yıldır düşüş eğilimine giren başvuru sayıları, 2026 itibarıyla yeniden 2020 seviyelerine geriledi.

Başvuru sayılarındaki yükseliş ve düşüşlerin en önemli kırılma noktalarından birini ise 2022 yılında YKS puan barajlarının kaldırılması etkiledi.

2021’de baraj uygulaması varken 2,6 milyon civarında olan başvuru sayısı, barajın kaldırılmasıyla birlikte 2022’de yaklaşık 635 bin artarak 3,2 milyona çıktı. Bu artışın büyük ölçüde barajların kaldırılmasının oluşturduğu motivasyondan kaynaklandığı ifade edildi.

2020 SEVİYELERİNE GERİLEDİ

2023 yılında ise ‘asrın felaketi’ sonrası deprem bölgesindeki 11 ilde adaylardan sınav ücretinin alınmaması kararı alındı. Bu uygulama, YKS tarihinde ilk defa 3 milyon 527 bin başvuruyla rekor kırılmasına yol açtı.

Ancak bu zirvenin ardından başvurular yeniden düşüşe geçti; önce 3,1 milyona, ardından 2,5 milyon seviyesine geriledi. 2026 yılı itibarıyla başvuru sayıları 2020’deki seviyelere dönmüş oldu.

MEZUNLAR ÇOĞUNLUKTA

Başvuruların dağılımı da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Adayların yaklaşık yüzde 30’u ilk defa sınava girecek son sınıf öğrencilerinden, yüzde 70’i ise daha önce sınava girmiş mezun adaylardan oluşuyor.

Uzmanlara göre her yıl ortalama 800-900 bin son sınıf öğrencisi ilk defa sınav havuzuna girerken, toplam başvuru sayısını asıl belirleyen kesim mezun adaylar oluyor.

KONTENJANLAR AZALMAYA DEVAM EDECEK

Üniversite kontenjanlarının da tabloyu etkilediğine dikkat çekiliyor.

Geçen yıl kontenjanların yaklaşık 190 bin azaltılması, mezun aday sayısını artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kontenjanların önümüzdeki yıllarda da kısmen azalmasının, sınava giren toplam aday sayısını uzun süre 2,5 milyon civarında tutabileceği öngörülüyor.