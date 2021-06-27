Üniversiteliler ortaokul bahçesini ünlü ressamların eserleriyle renklendirdi

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, 'Topluma Hizmet' dersi kapsamında bir ortaokulun bahçesindeki panoları dünyaca ünlü ressamların eserleriyle renklendirdi.

Üniversite son sınıf öğrencisi 6 genç, Bornova ilçesindeki Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sultan Şanlı Demirel ile "Renklerin Dansı" projesini hazırladı.

ÜNLÜ RESSAMLARIN ESERLERİNİ BETİMLEDİLER

Bu kapsamda okulun dış cephesinde yer alan yıpranmış demir panolara Nurullah Berk, Vincent Van Gogh, Süleyman Seyyid, Frida Kahlo ve İbrahim Çallı gibi çok sayıda ünlü ressamın eserlerini resmetti.

"ÇOCUKLAR TÜRK VE YABANCI RESSAMLARI TANIYACAK"

Öğrencilerden 22 yaşındaki Öykü Eda Özdemiz, sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okul Müdürü Yeliz Ünal’a destekleri için teşekkür eden Özdeniz, "Okuduğum bölüm gereği sanatla iç içeyim ama ilk defa duvar resmi yaptım, çok mutluyum, benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Çocuklar için de iyi olacağını düşünüyorum çünkü bu sayede birçok Türk ve yabancı ressamı tanımış olacaklar." dedi.

"ÖĞRENCİ KARDEŞLERİMİZİN SANATSAL GELİŞİMİ İÇİN"

Bir diğer öğrenci İbrahim Arslan ise 11 pano üzerine resim yaptıklarını dile getirerek, "Farklı akımlardan resimler yaptık. Öğrenci kardeşlerimizin sanatsal gelişimi için bir çalışmaydı, zevkli bir projeydi yorucuydu ama emeğimize değdi. Yaklaşık 2 aylık sürede bu işi tamamladık." diye konuştu.

"DAHA RENKLİ BİR DİNLENME ORTAMI SUNMAK İSTEDİK"

Görsel Sanatlar Öğretmeni Sultan Şanlı Demirel da amaçlarının çocuklara daha renkli ve ilgi çekici bir dinlenme ortamı sunmak olduğunu, farklı ressamların çalışmalarına yer vererek çocukların sanatsal farkındalığını da artırmak istediklerini dile getirdi.

Okul Müdürü Yeliz Ünal ise projenin okulun farklı bölümlerinde devam etmesini hedeflediklerini söyledi.