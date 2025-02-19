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İHA

Van'ın Özalp ilçesinde TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özalp'te zilsiz okul uygulamasını hayata geçiren ilk okul oldu.

Zil uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte öğrenciler, sınıflarda ve koridorlarda bulunan saatlere bakarak derslere girip çıkıyor.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Bu uygulama, öğrencilerin öz disiplinlerini geliştirmelerine ve zaman yönetimi becerilerini artırmalarına büyük katkı sağlıyor.

Okul yönetimi, projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini ve öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

"GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ DE ÖNLEDİ"

Okul Müdür Yardımcısı Nurhan Giresunlu, Türkiye'de çeşitli illerde ve okullarda bir proje kapsamında başlayan zilsiz okul uygulamasına kendilerinin de katıldıklarını belirterek şu sözleri kullandı:

Bu fikir, elektrik kesintileri sırasında yaşadığımız zil sorunlarından yola çıkarak ortaya çıktı. Yaptığımız fikir alışverişi sonucunda, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kişisel otokontrollerini sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik.



Aynı zamanda bu sistemle birlikte okulumuzda oluşan ses ve gürültü kirliliğinin de önüne geçmiş olduk.

ZAMANI DAHA İYİ KULLANIYORUZ

Uygulamadan memnuniyetini anlatan öğrencilerden Beyzanur Kıyatma şu sözleri kullandı: