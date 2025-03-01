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AA & Ensonhaber

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı "Beceri Geliştirme Programı" çerçevesinde, 18 pilot ilde öğrencilere yönelik zanaat atölyeleri açıldı. Bu projeye dahil olarak Edremit Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan "Yiyecek-İçecek Hizmetleri Kursu", 7 ve 8. sınıf öğrencilerine mutfak sanatları alanında temel beceriler kazandırmayı hedefliyor.

Eğitimde, 13 öğrenci yemek hazırlama teknikleri ve mutfak kültürü hakkında teorik bilgi alırken, okulun uygulama mutfağında ise pratik yaparak iletişim ve yönetim becerilerini geliştiriyorlar.

"ÖĞRENCİLER, MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENİYOR"

Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni Emine Köylü, öğrencilerin mutfak kültürüne dair bilinç kazanmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Kurs hakkında şu bilgileri verdi:

Öğrenciler, önce iş sağlığı ve güvenliği konularını öğreniyor, ardından yemek malzemelerinin tanıtımı ve doğru şekilde saklanması hakkında bilgi ediniyorlar. Eğitime kahvaltılık tariflerle başladık; poğaça, börek, gözleme gibi lezzetleri hazırladılar.

Öğrencilerin atölyede kazandıkları becerileri evlerinde de uyguladıklarını vurgulayan Köylü, "Öğrencilerimiz mutfağa hızla uyum sağladı ve öğrendiklerini evde pratiğe döküyor. Erken yaşta mesleki beceriler kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER DE KURSTAN MEMNUN

Öğrenciler de kursa olan ilgilerini şu şekilde ifade etti: Elif Rana Ertaş, "Hafta sonları telefonla vakit geçirmek yerine yemek yapmayı öğreniyoruz. Gastronomi bölümünü okumak istiyorum ve burada hem eğleniyor hem de sosyalleşiyoruz" dedi. Eflal Hayal Karataş ise "Atölyede öğrendiklerimi evde aileme yemek yaparak gösteriyorum. Kursa katılmak çok keyifli" diye belirtti.