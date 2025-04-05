YDS sonuçları açıklandı

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından senede iki defa yapılan Yabancı Dil Tespit Sınavı’nın (YDS)

ilk oturumu başvurularının 22-29 Ocak tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvuruların tamamlanmasını ardından 2025 YDS, 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

SONUÇLAR YAYINLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan'da uygulanan 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/3 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.