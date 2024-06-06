Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay Üzerinde çalışılan ve taslağı hazırlanan yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yeterli görülmeyen öğretmenlerin merkeze çekilerek farklı görevlerde değerlendirilmeleri öngörülüyor.

ensonhaber.com

Eğitim camiasında yeni müfredat tartışmalarının yanında öğretmenlere ilişkin yeni kanun taslağı da gündemde.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki değişikliklere ilişkin taslak tamamlandı.

Yakın zamanda TBMM'ye sunulması beklenen taslakta yeni tartışmalara zemin hazırlayan bir detay dikkat çekiyor.

Yeterli görülmeyen öğretmenler merkeze çekilecek

Buna göre taslakta yer alan "Hizmet sınıfının değiştirilmesi" maddesine göre mesleki anlamda yetersiz olarak görülen kadrolu öğretmenler merkeze çekilebilecek.

Söz konusu kadrolu öğretmenler veri depolama, işleme, analiz etme ve hazırlama gibi çalışmalarda görevlendirilecek.

Söz konusu taslakta konuya ilişkin maddede şu ifadelere yer verildi:

Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, akademi tarafından eğitime alınır.



Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır.

Eğitim camiasında tartışmalar başladı

Kamuoyuna yansıyan bu madde meslek içinde öğretmenler arasında bölünmeye neden oldu.

Bir taraf öğretmenlerin bu kanunla birlikte gelişim sağlayacağını öngörürken bir tarfata ise kanun nedeniyle sorunlar çıkabileceğini mobbing uygulamalarının artabileceğini öne sürüyor.

"Hizmet sınıfı değişimini daha da zorlaştırdık"

Türkiye gazetesinin haberine göre konu hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı mensupları ise söz konusu kanunla öğretmenlerin hizmet sınıfının değiştirilmesinin daha da zorlaştığını ifade ediyor.

Halihazırda tek müfettiş beyanıyla hizmet sınıfı değiştirilirken değişecek kanunla birlikte birden fazla kriter dikkate alınacak.