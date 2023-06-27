Yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların takvimi açıklandı Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzuna göre, yetenek sınavı başvuruları 27 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve sınav 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

İHA

Şimdi liseye başlayacak öğrencileri tatlı bir telaş sardı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzuna göre, sınava başvuru ve sınav tarihleri açıklandı.

Güzel sanatlar, spor liseleri, musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarla spor projesi, program uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9’uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan yetenek sınavına ilişkin başvuru kılavuzu yayınlandı.

Yetenek sınavı başvuruları 27 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan kılavuza göre, yetenek sınavı başvuruları 27 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Sınav giriş belgeleri 9 Temmuz’da

Sınav giriş belgeleri 9 Temmuz’da ilan edilecek.

Yetenek sınavları 10-16 Temmuz tarihleri arasında

Yetenek sınavları 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar da aynı tarihlerde sisteme girilecek.

Asil ve yedek listeler ise 17 Temmuz’da

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asil ve yedek listeler ise 17 Temmuz’da ilan edilecek.

Ek yerleştirmeler 7 Ağustos’ta

Ek yerleştirmelerle ilgili işlemler ise 7 Ağustos’tan itibaren başlayacak.