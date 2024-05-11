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Yaş çay alım fiyatı belli oldu

Yaş çay alım fiyatı belli oldu Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için yaş çay alım fiyatını kilogram başına 17 lira olarak açıkladı. Ayrıca, üreticilere yönelik destekleme ödemesi de kilogram başına 2 lira olarak belirlendi. Böylece, çay üreticileri 2024 yılında kilogram başına toplamda 19 lira kazanacak.