Yığılcalı öğrencilerden minik kardeşlerine eğitici oyun kutuları

Düzce’nin Yığılca ilçesindeki Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, öğretmenleri İclal Ünal öncülüğünde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Yaklaşık iki ay önce başlatılan proje kapsamında öğrenciler, ilçedeki tüm ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim kurumlarına yönelik eğitici oyun kutuları tasarladı.

ATÖLYEDE EL EMEĞİYLE ÜRETİLEN OYUNLAR

Projede, çocukların bilişsel ve motor becerilerini geliştirmeyi hedefleyen gençler, okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencileriyle iş birliği yaptı.

Atölyede kayın ve köknar ağacından üretilen ahşap küp, tabla ve pullar; zımpara, yapıştırma ve boyama işlemlerinin ardından su bazlı akrilik boyalarla renklendirildi. Öğrenciler, hazırladıkları materyallerin üzerine kavram çizimleri yaptı ve ürünleri vernikleyerek son haline getirdi.

12 FARKLI OYUN TEK KUTUDA

Gençler, her bir oyun için özel olarak dijital ortamda yönerge kartları tasarladı.

Kutuların içine yerleştirilen oyunlar arasında örüntü, sıralama, renk kodlama, Türkçe kelime, toplama ve çıkarma gibi farklı becerilere yönelik etkinlikler yer aldı.

MDF’den ürettikleri kutuların arka, kapak ve iç kısımlarına da eğlendirici oyunlar ekleyen öğrenciler, projenin tasarım ve işlevsellik açısından tamamlayıcı bir öğrenme materyali olmasını sağladı.

OYUN KUTULARI ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Hazırlanan oyun kutuları, öğretmenlerinin rehberliğinde ilçedeki anaokulu, ilkokul ve özel eğitim sınıflarında tanıtıldı. Öğrenciler, bu kutuları ücretsiz olarak minik kardeşlerine hediye etti.

Projeyi il geneline yaymayı hedefleyen ekip, kutuların renk, dikkat, koordinasyon ve örüntü becerilerini desteklediğini belirtti.

"ÇOCUKLAR FARKINDA OLMADAN ÖĞRENİYOR"

Alan şefi öğretmen İclal Ünal, projeye uygulamalı derslerde geliştirdikleri materyallerden yola çıkarak başladıklarını söyledi:

Sadece belirli bir yaş grubuna değil, okul öncesinden 4. sınıfa kadar tüm çocuklara hitap etmek istedik. Kutularda Türkçe, matematik, İngilizce ve örüntü oyunları var. Çocuklar oyun oynarken farkında olmadan öğreniyor; el-göz koordinasyonları gelişiyor, dikkat süreleri uzuyor.

Ünal, ayrıca öğretmenlerin ders içi etkinliklerinde bu oyunların performansı artırdığını da vurguladı:

“Prototiple başladık ama olumlu geri dönüşler alınca projemizi ilçe genelindeki okullara yaydık.”

"BİR ÇOCUĞUN KALBİNE DOKUNMAK ÇOK GÜZEL"

Projeye katılan 12. sınıf öğrencisi Cansu Altıay, yaptıkları çalışmadan büyük mutluluk duyduklarını söyledi:

“Küçük bir çocuğun kalbine dokunmak çok hoşumuza gidiyor. Belki de yaptığımız oyunlar sayesinde köydeki bir çocuğun geleceğine ışık tutacağız.”

10. sınıf öğrencisi Ebru Mandıralı ise çocukların oyunlarla öğrenmesine tanık olmanın kendilerini motive ettiğini ifade etti:

“Kendi ellerimizle hazırladığımız oyunları oynarken çocukların eğlendiğini görmek bizi çok mutlu ediyor.”

EĞİTİMDE DAYANIŞMANIN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ

Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı proje, hem üretim becerilerini hem de toplumsal duyarlılığı güçlendiriyor. Öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları oyun kutularını gelecekte Düzce genelindeki tüm okullara ulaştırmayı hedefliyor.