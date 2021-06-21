YKS 2021'de maske takmak zorunlu mu? TYT AYT'de maske takılacak mı?

YKS 2021'de maske takmak zorunlu mu? TYT AYT'de maske takılacak mı?

YKS sınavına sayılı günler kala adaylar sınavda maske zorunluluğu bulunup bulunmadığını araştırıyor. Peki YKS 2021 maskeyle mi yapılacak? TYT AYT'de maske takılacak mı? İşte ayrıntılar...

2.6 milyon kişinin başvuruda bulunduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala, koronavirüse karşı alınan tedbirler merak ediliyor.

Vatandaşlar, 'YKS sınavında maske takmak zorunlu mu?' sorusunun yanıtını araştırırken, ÖSYM'nin '2021 YKS kılavuzu'nda konuyla ilgili detaylara yer verildi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS öncesi maskelere dair açıklamlarda bulundu.

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YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada öğrencilerin sınav esnasında maskelerini çıkarabileceği yer aldı.

Aygün, "Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacaktır." ifadelerini kullandı.

YKS 2021 kılavuzunda ise yer verilen bilgiler şu şekilde:

İki günde üç oturum halinde düzenlenecek YKS'ye girecek öğrenciler, sınav anına kadar maskelerini çıkarmayacak.

Adaylar yerlerini aldıktan ve sosyal mesafenin sağlandığından emin olunduktan sonra sınav gözetmenlerinin kontrolü dahilinde isteyen öğrenciler maskelerini çıkararak masaya bırakabilecek. Sınav binasına giriş sırasında el dezenfektanı kullanması zorunlu olacak, ayrıca maskesi olmayan öğrencilere maske temin edilecek.

YKS KORONA TEDBİRLERİ 2021

Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz.

Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır.

Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacaktır.

Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacaktır.Bina girişinde adaylara maske dağıtılacaktır.

Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacaktır.

Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.

Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır.