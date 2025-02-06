YKS 2025 başvuruları bugün başlıyor

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Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, mezun ve sınava yeniden hazırlanan adaylar için büyük gün geldi!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 6 Şubat 2025 itibarıyla resmen başlıyor.

Aylarca süren yoğun çalışmaların ve büyük emeklerin karşılığını almak isteyen adaylar için süreç artık resmiyete dökülüyor.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden yayımlamıştı.

Takvim doğrultusunda YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS TERCİH KILAVUZUNDA AYRINTILARA YER VERİLECEK

2025-YKS başvurusu yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, başvurularını kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak. 2024 yılında YKS başvuru ücreti, her oturum için 295 TL olarak belirlenmişti.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda başvuru işlemlerini tamamlayacak.

YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılım sağlayacak.