YKS 21-22 Haziran'da yapılacak

Haber Merkezi

Her yıl üniversite sınavına milyonlarca genç hazırlanıyor. Sınav sonucunda üniversitelere yerleşen gençler, istedikleri meslekler doğrultusunda eğitimler alıyor.

Bu sene de milyonlarca genci ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihi belli oldu.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından milyonlarca gencin beklediği son dakika haberini verdi. Ersoy, 2025 yılında yapılacak YKS'nin tarihini açıkladı.

YKS 21-22 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ DE BELLİ OLDU

Ayrıca ÖSYM 2025 yılı sınav takvimi de belli oldu. 2025 yılı sınav takvimine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2025 yılı ÖSYM Sınav Takvimi