YKS bugün başlıyor

3 milyondan fazla öğrencinin gireceği YKS'nin ilk oturumu bugün gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin heyecanla beklediği ve hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılacak.

Öğrenciler sınav yerlerine zamanında gelmeli

Sınavda uzun aradan sonra maske şartı olmayacak ancak koronavirüs test sonucu pozitif olan ya da temaslı olduğu anlaşılan adaylar özel salonlarda sınava girecek. İçerisinde detaylı bilgiler barındıran sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi kontrol edilecek olan adaylar, sınav binalarına hiçbir teknolojik cihazı sokamayacak.

165 dakika sürecek olan ve sınavın ilk oturumu olarak bilinen Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.00'da başlayacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) 19 Haziran Pazar günü saat 10.00'da, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.30'da gerçekleşecek. Sınav saatinden önce sınav giriş belgelerinde yer alan okulda olmaları gereken adaylar, sınav başlama saati sonrasında içeri alınmayacak.

Bu yıl değişiklikler de yapıldı

Bu yıl yapılan değişikliklerde YKS'de baraj kaldırılırken, TYT süresi 135 dakikadan 165'e çıkarıldı. Adayların TYT'de yer alan testlerden herhangi birinden 0,5, AYT'de ise aynı şekilde 0,5 ham puana sahip olması yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için yetecek.

Ankara Valiliğinden YKS tedbirleri

Sınav çerçevesinde Ankara Valiliğinden de bir duyuru yapıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınavın yapılacağı tarihlerden bir önceki gün ile sınavın bitişine kadar olan sürede sürücülerin gereksiz klakson çalmaması, gürültüye sebep olacak düğün ve asker uğurlama konvoyu oluşturulmaması gerektiği kaydedildi. Valiliğin açıklamasında sınavın yapıldığı okul ve kamu binalarının bahçelerine ve çevrelerine sınav günü hiçbir vasıtanın park ettirilmemesi istenerek, yapılan uyarılar şöyle sıralandı:

“Sınavın yapılacağı binaların çevresinde ve yol güzergahlarında gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerinin polis ve jandarma tarafından önceden planlanması, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve belediyeler tarafından sınav günü yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılmaması ve sorumluluk alanlarındaki tüm yolların trafiğe açık tutulması, belediyeler tarafından sınav merkezlerine gidecek güzergahların levhalarla belirlenmesi ve toplu taşıma seferlerinin aksatılmadan sürdürülmesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınav için gerekli her türlü tedbirin önceden planlanması, gençlerimizin geleceği açısından önem taşımaktadır.”





İlçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak

İHA'nın haberine göre Ankara Valiliğinin ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav tarihlerinde belirli saat aralarında hizmet vermek kaydıyla açık olacağı belirtilen açıklamada, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerden nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı/geçici kimlik belgelerini kaybedenler ile unutanların mağdur olmamaları için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 18 Haziran 2022 Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 19 Haziran 2022 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermek üzere açık tutulması önem taşımaktadır” denildi.

"Onlarla beraber inşallah geleceği birlikte inşa edeceğiz"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise, bu sene ikinci önemli yeniliğin de gerek Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerekse de Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) barajın kaldırılması olduğunu ifade etti.

Bunu da rekabeti biraz daha arttırabilmek için yaptıklarını anlatan Özvar, "Şunu ifade etmem lazım. Bu barajlar kalktı ama başarı sıralamasına dayalı baraj devam ediyor. Yani gerek tıp fakültesi, gerek diş hekimliği, gerek hukuk fakültesi, gerek eğitim fakültesi gibi branşlarda bildiğiniz üzere başarı sıralaması devam etmektedir. Hatta bu sene hukukta başarı sıralamaları 100 bine kadar yukarı doğru çıkmış oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 125 bindi. Şimdi bu 100 bine kadar çıkmış oldu. Dolayısıyla hukukta daha fazla rekabetin ortaya çıkacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Bu baraj meselesinin büyük ölçüde psikolojik motivasyonu artıracağını vurgulayan Özvar, şöyle devam etti:

"Öğrenci arkadaşlarımızın içinden programları tercih edecek, program tercihinde bulunacak tabanı yaygınlaştırmış olacak. Yani daha fazla tercihte bulunabilen, bakın kazanan değil. Daha fazla tercihte bulunan öğrenci veya aday sayısının artmasına vesile olacaktır. Kendilerini rahat hissetmeliler. Önlerinde bir sınav var. Bizler onları üniversitede bekliyoruz. Onlarla beraber inşallah geleceği birlikte inşa edeceğiz. Onlara üniversitelerimizde bilgi, beceri, yetkinlik ne varsa bütün bunları bu öğrencilerimize aktaracağız. Kendilerinin iyi bir vatandaş, iyi bir insan, üretken bir şahsiyet olmaları için elimizden gelen her tür gayreti üniversitelerimizde ortaya koymuş olacağız. İnanıyoruz ki üniversitelerimizde alacakları bu eğitim ile geleceklerini inşa edecekler. Geleceklerine daha olumlu, daha pozitif, daha iyimser bakacaklardır. Zira gelecek gençlerindir."