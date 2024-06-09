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Binlerce öğrenci üniversite hayalinin ilk adımı için dün ter döktü...
YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi yapıldı.
3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı.
İkinci ve üçüncü oturum bugün
Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulandı.
YKS maratonunda ikinci ve üçüncü oturum bugün gerçekleştirilecek.
Alan Yeterlilik Testi'nde adaylara toplam 160 soru yöneltilecek, 180 dakika süre tanınacak. Yabancı Dil Testi de saat 15.45'te başlayacak.
Sonuçlar temmuz ayında açıklanacak
Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek.
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