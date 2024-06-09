YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Kimliğini evde unuttu, gözyaşlarına boğuldu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı. Beylikdüzü'nde sınava girmek isteyen bir öğrenci ise kimliğini evde unutunca gözyaşlarına boğuldu.

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İHA

Üniversite hayali olan ve uzun zamandır çalışan binlerce öğrenci YKS'de ter döküyor...

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı.

6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salonda uygulanan sınavda, 282 bin 812 kişi görev alıyor.

Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT sınavına ise İstanbul Beylikdüzü'nde yetişmeye çalışan bir öğrenci kimliğini unutunca gözyaşlarına boğuldu.

Son dakikada kimlik yetiştirildi

Gözyaşları içerisinde kalan öğrencinin imdadına kardeşi yetişti. Kardeşinin kimliğini motosikletiyle almaya giden abi, kapıların kapanmasına saniyeler kala kimliği yetiştirdi.

Yine aynı okulda kapılar kapatıldıktan saniyeler sonra okula gelen bir öğrenci ise sınava alınmadı. Kapının önünde bekleyen vatandaşların ısrarlarına rağmen sınav görevlileri ve polis geç kalan öğrenciyi içeriye almadı.

İmdadına polis yetişti

Adana'da YKS'ye girmek için evinden çıkan genç kız kimliğini kaybedince polis imdadına yetişip onu önce ilçe nüfus müdürlüğüne götürdü. Öğrenciye geçici kimlik kartı çıkardıktan sonra okula götürerek sınava yetiştirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)