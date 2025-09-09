YKS'de mazeret kayıtları 12 Eylül'e kadar devam edecek YÖK Başkanı Özvar, 2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkının 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.