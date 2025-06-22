YKS'de zamanla yarış AYT'de de yaşandı: Rutin şaşmadı

Üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sınav heyecanı yaşadı.

YKS'nin ikinci oturumuna katılacak adaylar, sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinin önünde toplandı.

Adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı.

SINAVI KIL PAYI KAÇIRDILAR

Öğrencilerin plastik su şişelerindeki etiketler söküldü, metal toka, yüzük, kolye ve kemerleri çıkarıldı.

Bazı adaylar ise, dakikalarla sınav binasına girmeyi başaramadı.

Zamanla yarışan üniversite adaylarından kimisi, belgesini unutması sebebiyle, kimisi trafik kimisi ise farkında olmadan sınav salonuna zamanında ulaşmayı başaramadı.

Bir senelik emeğini kıl payıyla kaybeden adayların bazıları durumu gözyaşları içinde karşılarken, bazılarının ise sakinliği dikkatlerden kaçmadı.

VELİLER, KOŞAN ADAYI ALKIŞLA DESTEKLEDİ

Ankara'da da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren adaylardan bazıları, geç kalma telaşı yaşadı.

AYT için sınav yerine gelip son saniyelerde salona giren bir aday koşarken, çevredeki veliler de alkışla destek verdi.

SINAV SAATİNİN YAKLAŞTIĞI DUYURUSU YAPILDI

Antalya'da da benzer manzaralar yaşandı.

Akdeniz Üniversitesi'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Bu sırada görevliler, sınav saati yaklaştıkça kalan zamanı bağırarak adaylara duyurmaya çalıştı.

VELİLER KAPIDAKİ GÖREVLİYİ UYARDI

Çocukları salona giren aileler, okulların bahçelerinde fakülte önlerinde oturarak beklerken, kimi dua etti, kimi telefonlarıyla oynadı, kimi ise sandalyesini yeşilliklere koyup bekledi.

Bir aday, son saniyelerde içeri girebildi.

Kapıların kapanmasına saniyeler kala veliler kapıdaki görevlileri bir adayın geldiğini söyleyerek uyardı.

ALKIŞLA DESTEK VERDİLER

Bu sırada adaydan da koşmasını isteyen veliler, alkışla destek verdi.

Aday, kapılar kapanmadan saniyeler öncesinde salona girerken, veliler de büyük mutluluk yaşadı.

"UCUNDA ÖLÜM YOK"

Kızlarına destek veren baba Resul Açıl, "Çocuklar çok stresli, streslerini almak istedim. Ben inanıyorum çok çalıştılar, bütün çocuklar çok çalıştı. Çocuklarımı öperek gönderdim çok mutluyum, en güzel sevgi belirtisi. İki ağabeyi üniversitede okuyor. Onların da kazanacağına inanıyorum. Ucunda ölüm yok. Önemli olan stressiz, sakin sınavı yapmaları, başarı zaten gelir" dedi.

"OĞLUMUZ BİZDEN SAKİNDİ"

Oğluyla beraber sınav alanına gelen anne Yasemin Pattabanoğlu, "Çok heyecanlıyız. Oğlumuz bizden daha sakindi. Umarım sınavı iyi geçer. 09.30'da sınav yerindeydik. Trafik gayet iyiydi bugün fakat dün çok yoğundu. Dün daha çok sınava giren vardı. Erkenden kalktık. Hazırlıklıydık." diye konuştu.